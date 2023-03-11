Başım Belada 2. bölüm fragmanı izle | "Siz rahat olun, Azam komiserim çok tehlikeli bir operasyonda!"

Başım Belada 2. bölüm fragmanı izle | atv'nin yeni dizisi Başım Belada ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Baba Yapım imzalı dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başım Belada'nın yeni fragmanına, "Siz rahat olun, Azam komiserim çok tehlikeli bir operasyonda!" sözleri damga vurdu.

Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar.

Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular. Bu sorgulama sonucunda Çağdaş ve Azam arasında beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Leyla ise Azam'ın Çağdaş'ın evinde ne yaptığını anlayamaz. Azam'ı polis olduğunu düşünen Leyla, onun bu soygunu yapanların peşine düştüğünü zanneder. Öte yandan tehlike beklenmedik bir yerden gelir.

Soygun gecesinin tek tanığı Badi Uğur, Leyla'nın peşine düşer ve çaldıkları paraları onlardan almak ister. Badi'nin planları ise Leyla ve Azam'ın başına büyük bir bela açacaktır.