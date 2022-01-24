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Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayında düet yaptı

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Giriş: 24.01.2022 12:06
Her fırsatta "bana şarkı yazılmasını çok isterim" diyen Müge Anlı'ya Sinan Akçıl'dan büyük sürpriz geldi. Usta sunucu için beste yapan Akçıl, 'Durum Çok Acil'in hikayesini anlattı. Sürpriz yaparak canlı yayına katılan şarkıcı, Müge Anlı ile kısa bir düet yaptı.
Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayında düet yaptı
Sinan Akçıl Müge Anlı canlı yayında düet yaptı
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