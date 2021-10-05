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Saplantılı mektupların sahibi Müge Anlı canlı yayında...

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Giriş: 05.10.2021 14:41
Güncelleme:05.10.2021 14:42
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde ilginç iddialar ortaya atıldı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut’un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Mektupta bulanan, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' gibi sözler ise herkesi şaşırttı. Saplantılı mektupların sahibi bugünkü canlı yayına katıldı.

Müge Anlı, Ramazan Bey'in yazdığı mektuplarda "Sen bana ilgi göstermiyordun" dediğini, hiç burada Dürdane Hanım'ın kendisi ile konuştuğunu söylememesini istedi. Ramazan Bey, Dürdane Hanım'ın kendisi ile yarım saat konuştuğunu, dalga geçtiğini vurgulayınca Müge Anlı, "Ya burası Arabistan mı? İstediğimiz kişiyle konuşuruz. Burası Arabistan'ın çölleri değil" dedi. Ramazan Bey, Dürdane Hanım'ın yanından geçerken bile Dürdane Hanım'ın kendisinin arkasından baktığını, neden ardından baktığını sorguladı.

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