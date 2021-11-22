Müslüme’yi bulan çoban kadın ilk kez konuştu: “Kıyafetleri üzerinde değildi”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi sarstı. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban kadın Müge Anlı ekibine konuştu. Küçük kızı bulduğunda şalvar, ayakkabı ve montunun üstünde olmadığını söyledi. Olayla ilgili kritik güne girildi. Peki Müslüme nasıl öldü? Bulunduğu bölgeye nasıl gitti? İşte Müslüme'nin ölümündeki soru işaretleri ve yeni gelişmeler...