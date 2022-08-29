Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan büyük jest! “Hayatım seni seviyorum..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ATV ekranlarında yeniden seyircisi ile buluştu. Yaz başında evlenen Müge Anlı'ya sevenleri ve ailesi tarafından yeni dönemin ilk yayını için çiçek yağdı. Müge Anlı'ya çiçek gönderenlerden biri de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu oldu. Canlı yayında eşinin hediye gönderdiğini ifade eden Müge Anlı, kendisine yazdığı notu da okudu.