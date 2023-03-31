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Müge Anlı'daki Palu ailesi davasında yargıtay kararı

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Giriş: 31.03.2023 11:29
Güncelleme:31.03.2023 11:30
Türkiye gündemine oturan Palu ailesi davasında Müge Anlı, yargıtay kararını açıkladı. Enişte Tuncer'e ağırlaştırılmış müebbet alırken 5 aile üyesine tahliye edildi.
Müge Anlı’daki Palu ailesi davasında yargıtay kararı
Müge Anlı'daki Palu ailesi davasında yargıtay kararı
CANLI İZLE: Müge Anlı 31 Mart Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 31 Mart Cuma
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