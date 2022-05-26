Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme! Selami ifade verdi evindeki silahlar incelemeye alındı

Müge Anlı'nın araştırdığı Muhammet Burhan cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 27 yaşındaki Muhammet Burhan 16 Ağustos 2021 yılında Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında başından vurularak öldürüldü. Cinayette şüpheler Muhammet Burhan'ın karısı Fatma Burhan ve karısının sevgilisi Selami Şen üzerinde toplandı. Olayla ilgili Fatma Burhan ve Selami Şen arasında duyulmayan detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yayının ihbar kabul edilmesi üzerine Selami Şen ifadeye alındı. İşte Muhammet Burhan cinayetinde yaşanan son gelişmeler...