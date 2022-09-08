Müge Anlı’daki Mehmet Karahan cinayetinde şok iddia! Cinayeti tek tek anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Mehmet Karahan’ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını, ellerinde görüntüler olduğunu söyledi. İşte DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın olayıyla ilgili detaylar… Yeğeni kimler tarafından tehdit ediliyor?