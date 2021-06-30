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Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı?

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Giriş: 30.06.2021 14:42
Güncelleme:30.06.2021 14:42
Tüm Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Bugünkü canlı yayında yine akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Köyde evlerin birbirine çok benzediği, Büyükşen çiftinin yan komşunun evli bir kadını 300 lira dolandırdığı, yasak aşkının yakınlarının kiralık katil tuttuğu, katillerin ise evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdiği, Metin Büyükeşen ve eşi Necla Büyükşen'i öldürdüğü tartışıldı.

Beyefendi, Osman Bey ile beraber kendilerinin de ağladıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledikten sonra karakolda bu olayın konuşulduğunu ama kendilerinin öyle bir problemleri olmadıklarını söyledi. Beyefendi, yeğeninin eşi ile tartışması var diye ailesinin yanına geldiğini sonra da geri eşi ile barışıp döndüğünü, hiç öyle olayları olmadığını savunarak bir şey zaten bilse koşup kendisinin anlatacağını dile getirdi. Zaten öyle tefeci olayı olsa hala aynı yerde oturmayacaklarından söz eden beyefendi, kapılarının hep açık olduğunu, aynı zamanda öyle bir borç da olmadığını vurguladı.

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