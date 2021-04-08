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Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Fadime Arslan eşinin anlattıklarına sinirlenince uçan tekme attı! - 08.04.2021

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Giriş: 08.04.2021 11:45
Güncelleme:08.04.2021 12:19
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Fadime Arslan cinayeti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 88 yaşında hayatını kaybeden Fadime Arslan'a gelini tarafından uygulanan şiddet izleyenleri dehşete düşürmüştü. Olayın detaylarına inen Müge Anlı, küçük gelin Fadime Arslan'ın cenaze günü hayatını kaybeden Fadime Arslan'ın kıyafetlerini giyip dans ettiği videoyu ekranlara getirmişti. Bu videonun ardından okları üzerine çeken küçük gelin Fadime Arslan, Müge Anlı canlı yayınında eşi Mehmet Arslan'a uçan tekme attı! İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri...
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