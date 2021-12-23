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Müge Anlı'da oğluna kavuşan Turan Çelik torunuyla yıllar sonra kucaklaştı

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Giriş: 23.12.2021 12:10
Güncelleme:23.12.2021 12:11
Oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Turan Çelik'in oğulları da 33 yıl sonra birbirine kavuştu. Kardeşler baba Turan'a kırgın ve kızgınken Ozan Yıldız'ın kızının 'dede' demesi üzerine stüdyoda gözyaşları hakim oldu. Müge Anlı'nın,"İzin verirsen dedesine bir sarılsın çocuk" sözü üzerine küçük kız ilk kez dedesine sarıldı, o anlar boğazları düğümledi.

Turan Bey, kim ne derse desin kendisinde olduğunu, neden böyle olduğunu anlamadığını söyledi, torununun adını bile bilmediğini dile getirdi. Turan Bey, Ozan'ın nerede olduğunu bilmediğini ama Ceyhun Bey'in neden düğüne bile çağırmadığını, haber vermediğini sordu.

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