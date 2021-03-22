Yalova Çiftlikköy'de eşiyle birlikte yaşayan 51 yaşındaki Ferhan Tetik, 18 Mart günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. TIR şoförlüğü yapan adamın hayatından endişe eden oğlu, babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son zamanlarda maddi zorluklar çeken Tetik'in evliliğinde sorunlar yaşadığı iddiası gündeme geldi. Babasının kaybolduğu gece, evde büyük bir tartışma yaşandığını iddia eden oğlu, kaybıyla ilgili babasının ikinci eşinden şüphelendiklerini belirtti.