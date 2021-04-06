Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ikizlerin sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Müge Anlı'da bugün son dakika gelişmesi yaşandı. 3 günlükken evlatlık verilen Beyza ve Büşra kardeşlerin anneleri bulundu. Müge Anlı canlı yayınında "biyolojik babamız ölmüş, daha iyi bir hayat yaşayalım diye bizi evlatlık vermişler" açıklamasında bulunan ikizler, annelerinin bulunmasıyla bu gerçeğin bambaşka olduğunu öğrendi. Tanışmaya hazır olmadığını söyleyen biyolojik annenin canlı yayına bağlanmasıyla gözyaşları sel oldu. İşte 6 Nisan Salı günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...