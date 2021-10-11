11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Kayıp Melisa Müge Anlı'da bulundu! Sözleri çılgına çevirdi

Kayıp Melisa Müge Anlı'da bulundu! Sözleri çılgına çevirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2021 13:24
Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar izleyicileri şoke etti. 6 gündür haber alamadıkları kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti. Kızının evlendiğini gelen telefondan öğrenen anne, sinir krizi geçirdi. Canlı yayına bağlanan Melisa ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Babasının annesini aldattığını söyleyen Melisa'ya 'Allah müstahakını versin, iyiyse iyi kötüyse kötü" diyerek tepki gösterdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan şok anlar...

Melisa, 4 senedir ilişkisi olduğunu, annesinin de bildiğini, annesinin kendisini daha önce 35 yaşında polis birisine vermeye çalıştığını eşinin de 30 yaşında olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıp Melisa Müge Anlı’da bulundu! Sözleri çılgına çevirdi
Kayıp Melisa Müge Anlı'da bulundu! Sözleri çılgına çevirdi
Müge Anlı 11 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 11 Ekim Pazartesi tek parça izle
Mustafa Kut nasıl pusuya düşürüldü?
Mustafa Kut nasıl pusuya düşürüldü?
Mustafa Kut cinayeti için özel ekip kuruldu
Mustafa Kut cinayeti için özel ekip kuruldu
Müge Anlı 8 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 8 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 7 Ekim Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 7 Ekim Perşembe tek parça izle
Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon
Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon
Müge Anlı 6 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 6 Ekim Çarşamba tek parça izle
Mektupların sahibi canlı yayında...
Mektupların sahibi canlı yayında...
Müge Anlı 5 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 5 Ekim Salı tek parça izle
Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde
Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde
Müge Anlı 4 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 4 Ekim Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster