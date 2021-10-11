Kayıp Melisa Müge Anlı’da bulundu! Sözleri çılgına çevirdi

Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar izleyicileri şoke etti. 6 gündür haber alamadıkları kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti. Kızının evlendiğini gelen telefondan öğrenen anne, sinir krizi geçirdi. Canlı yayına bağlanan Melisa ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Babasının annesini aldattığını söyleyen Melisa'ya 'Allah müstahakını versin, iyiyse iyi kötüyse kötü" diyerek tepki gösterdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan şok anlar...

Melisa, 4 senedir ilişkisi olduğunu, annesinin de bildiğini, annesinin kendisini daha önce 35 yaşında polis birisine vermeye çalıştığını eşinin de 30 yaşında olduğunu söyledi.