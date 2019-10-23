Gencer Zengin'e ne oldu? Müge Anlı'da 23 Ekim Çarşamba ne oldu? |Video - 23.10.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından motosikletiyle köyüne dönerken ortadan kaybolan Gencer Zengin'e ne oldu? sorusuna yanıt arandı. İşte 23 Ekim Çarşamba günü ATV ekranında canlı yayınlanan programda Gencer Zengin'le ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...