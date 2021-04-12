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Fadime Arslan vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Ayağını makineye sıkıştırıp… - 12.04.2021

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Giriş: 12.04.2021 13:46
Güncelleme:12.04.2021 13:46
Müge Anlı'da araştırılan Fadime Arslan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının çığlık attığı görülürken küçük gelin Fidan Arslan, o anlarda yaşanan bir başka dehşeti dile getirdi. Kayınvalidesinin Fadime Arslan’ın ayağını hamur makinesine sıkıştırarak çevirdiğini, yaşlı kadının yaşadığı acı nedeniyle çığlık attığını ileri sürdü.
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