- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fadime Arslan vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Ayağını makineye sıkıştırıp… - 12.04.2021
Müge Anlı'da araştırılan Fadime Arslan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının çığlık attığı görülürken küçük gelin Fidan Arslan, o anlarda yaşanan bir başka dehşeti dile getirdi. Kayınvalidesinin Fadime Arslan’ın ayağını hamur makinesine sıkıştırarak çevirdiğini, yaşlı kadının yaşadığı acı nedeniyle çığlık attığını ileri sürdü.