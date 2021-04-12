Müge Anlı'da araştırılan Fadime Arslan'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının çığlık attığı görülürken küçük gelin Fidan Arslan, o anlarda yaşanan bir başka dehşeti dile getirdi. Kayınvalidesinin Fadime Arslan’ın ayağını hamur makinesine sıkıştırarak çevirdiğini, yaşlı kadının yaşadığı acı nedeniyle çığlık attığını ileri sürdü.