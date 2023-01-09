Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen şikayetler... Kayıp Arife Gökçe’nin takıntılı komşusuyla ilgili sıcak gelişme! Cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi, birden çok isim... Elnare Kızmaz’la ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; fenalık üstüne fenalık getiren bir adam, komşu değil adeta bela! Takıntılar ve çirkinlikler, sonu gelmeyen şikayetler... Kayıp Arife Gökçe'nin takıntılı komşusuyla ilgili sıcak gelişme! Cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen bir kadın, kaydedilen çirkinlikler, inanması güç olaylar, utanç silsilesi, birden çok isim... Elnare Kızmaz'la ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.