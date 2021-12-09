Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; hüsranla biten milyonluk servet hayali, açığa çıkan gizli ittifak! Benzer iddialar, tuzağa düşüren vaatler! Emine Karayılan’ın dolandırılma hikayesi! 18 yaşında genç kız 2015’te ortadan kayboldu, yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar! Meliha Özsu cinayeti! Simit almaya diye çıktı, bir daha geri dönmedi! Çaresiz ve gözü yaşlı bir koca, şüphelendiği askerlik arkadaşı! 21 yaşındaki Birsen Demirok nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; hüsranla biten milyonluk servet hayali, açığa çıkan gizli ittifak! Benzer iddialar, tuzağa düşüren vaatler! Emine Karayılan'ın dolandırılma hikayesi! 18 yaşında genç kız 2015'te ortadan kayboldu, yıllar sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Kuşku uyandıran detaylar, anneden iddialar! Meliha Özsu cinayeti! Simit almaya diye çıktı, bir daha geri dönmedi! Çaresiz ve gözü yaşlı bir koca, şüphelendiği askerlik arkadaşı! 21 yaşındaki Birsen Demirok nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.