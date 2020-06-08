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Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Haziran Pazartesi tek parça kesintisiz full izle video - 08.06.2020

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Giriş: 08.06.2020 10:32
Güncelleme:08.06.2020 12:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Aile içindeki tartışmalar, geçmişte işlenen cinayetler! Sinop’taki akılalmaz yangın ile ilgili karanlıkta kalan ayrıntılar! 11 ay sonra başlayan arama çalışmasında ormanlık alan didik didik edildi! O telefon Ayşe Altuntaş’ın mı? Hatice Özkaçak’ı kim neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Aile içindeki tartışmalar, geçmişte işlenen cinayetler! Sinop'taki akılalmaz yangın ile ilgili karanlıkta kalan ayrıntılar! 11 ay sonra başlayan arama çalışmasında ormanlık alan didik didik edildi! O telefon Ayşe Altuntaş'ın mı? Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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