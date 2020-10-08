CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Ekim Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır hiçbir izine rastlanmayan genç kadına ne oldu? Yayladan dönerken arabasına bindi, cinayete kurban gitti... Üst mahkeme ne karar aldı? Fatma Uyanık davasındaki gelişme! Şüpheli bir kayıp, korkunç iddia... 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! Faturalarını ödeyip ortadan kaybolan 48 yaşındaki 2 çocuk babası Yücel Kara nerede? 27 aydır kayıp bir kadın, şüpheye düşüren ilişkiler... Saliha Çalışkan’ın ilişkisi olduğu iddia edilen Osman Uğur canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır hiçbir izine rastlanmayan genç kadına ne oldu? Yayladan dönerken arabasına bindi, cinayete kurban gitti... Üst mahkeme ne karar aldı? Fatma Uyanık davasındaki gelişme! Şüpheli bir kayıp, korkunç iddia... 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! Faturalarını ödeyip ortadan kaybolan 48 yaşındaki 2 çocuk babası Yücel Kara nerede? 27 aydır kayıp bir kadın, şüpheye düşüren ilişkiler... Saliha Çalışkan'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Osman Uğur canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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