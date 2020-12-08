CANLI İZLE: Müge Anlı 8 Aralık Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp, aile içinde ağır suçlamalar! Kerem Durur’un soru işaretleriyle dolu kaybı! 3 çocuk babasına kim, ne yaptı? Mustafa Özbay’ın kız arkadaşı ve ortağı canlı yayında! 8 kardeşin bitmeyen tarla tartışması! 80 dönüm tarlayı nasıl bölüşecekler? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp, aile içinde ağır suçlamalar! Kerem Durur'un soru işaretleriyle dolu kaybı! 3 çocuk babasına kim, ne yaptı? Mustafa Özbay'ın kız arkadaşı ve ortağı canlı yayında! 8 kardeşin bitmeyen tarla tartışması! 80 dönüm tarlayı nasıl bölüşecekler? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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