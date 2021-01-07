Müge Anlı 7 Ocak Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zeynep’in kaybolduğu o gece e oldu? En son kiminle görüldü? Zeynep Güngör’le ilgili sıcak gelişme! Yalnız yaşıyordu, boğazı kesilerek öldürüldü... 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayeti! Kayıp diye aranırken evinden çıktı! Ceylan ve çocuklarının yaşadığı evde yeni bir başlangıç! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Zeynep'in kaybolduğu o gece e oldu? En son kiminle görüldü? Zeynep Güngör'le ilgili sıcak gelişme! Yalnız yaşıyordu, boğazı kesilerek öldürüldü... 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayeti! Kayıp diye aranırken evinden çıktı! Ceylan ve çocuklarının yaşadığı evde yeni bir başlangıç! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.