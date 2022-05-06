Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Amasya’da çiftçi cinayeti! Tehdit, kıskançlık, ardı arkası kesilmeyen iddialar, kuşku uyandıran olaylar! İddiaların odağındaki Deniz ve Esra Ürker çifti canlı yayında! Sokak sokak aradılar, dışarıda kaldılar, bebeklerinin biberonuna kadar çaldırdılar! Kızlarını arıyorlardı, kocasını da kaybetti! Saffet Yılmaz ve babasıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da çiftçi cinayeti! Tehdit, kıskançlık, ardı arkası kesilmeyen iddialar, kuşku uyandıran olaylar! İddiaların odağındaki Deniz ve Esra Ürker çifti canlı yayında! Sokak sokak aradılar, dışarıda kaldılar, bebeklerinin biberonuna kadar çaldırdılar! Kızlarını arıyorlardı, kocasını da kaybetti! Saffet Yılmaz ve babasıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.