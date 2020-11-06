Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Kasım Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Kasım Cuma günü yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki karı-kocanın şüpheli kaybı... Şuçlanan dayılar! Kardeş kavgası sonlarını mı getirdi? Uysal çiftinin şüpheli kaybı... Hiç görmedi hiç tanımadı... Varlıklarından bile haberdar değilken 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi. 5 günlükken yurda bırakan ailesini arayan Arzu Karadeniz... 7 kızını ve eşini bırakıp evden çıktı, 3 yıl oldu geri dönmedi... Kayıptan sonraki şüpheli olaylar... İddialar, ihtimaller... 49 yaşındaki Kadir Sarı nerede? Ablası ve eniştesi kayboldu. Dayı Kadir Altınay, Müge Anlı'da... Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

MÜGE ANLI 6 KASIM CUMA İZLE

6 Kasım Cuma günü yayınlanan programda; 64 ve 66 yaşındaki karı-kocanın şüpheli kaybı... Şuçlanan dayılar! Kardeş kavgası sonlarını mı getirdi? Uysal çiftinin şüpheli kaybı... Hiç görmedi hiç tanımadı... Varlıklarından bile haberdar değilken 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi. 5 günlükken yurda bırakan ailesini arayan Arzu Karadeniz... 7 kızını ve eşini bırakıp evden çıktı, 3 yıl oldu geri dönmedi... Kayıptan sonraki şüpheli olaylar... İddialar, ihtimaller... 49 yaşındaki Kadir Sarı nerede? Ablası ve eniştesi kayboldu. Dayı Kadir Altınay, Müge Anlı'da... Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

6 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..