CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Temmuz Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Temmuz Perşembe canlı yayın izle - 30.07.2020

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Giriş: 30.07.2020 10:13
Güncelleme:30.07.2020 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Müge Anlı’da muhteşem sezon finali! Gündemi sarsan itiraflar, aylarca konuşulan cinayetler ve sıra dışı olaylarla bu yıl da Türkiye’nin gündemini belirledi! Tüm sezon boyunca, 3005 kayıp kişi bulundu, 864 aileyi birbirine kavuşturdu, 153 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı, kaybolma ihtimali yüksek 53 bin 490 kişiye sevgi izi yaptırdı, Pati Buldular projesiyle 447 kayıp evcil hayvan bulundu, 18 bin 453 tekerlekli, 2186 akülü sandalye dağıttı. 15 bin 745 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı! Müge Anlı markasıyla ülkemize 2 sabit 9 mobil toplam 11 aşevi kazandırdı! 30 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

Müge Anlı'da muhteşem sezon finali! Gündemi sarsan itiraflar, aylarca konuşulan cinayetler ve sıra dışı olaylarla bu yıl da Türkiye'nin gündemini belirledi! Tüm sezon boyunca, 3005 kayıp kişi bulundu, 864 aileyi birbirine kavuşturdu, 153 cinayet dosyasını canlı yayında aydınlattı, kaybolma ihtimali yüksek 53 bin 490 kişiye sevgi izi yaptırdı, Pati Buldular projesiyle 447 kayıp evcil hayvan bulundu, 18 bin 453 tekerlekli, 2186 akülü sandalye dağıttı. 15 bin 745 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yaptı! Müge Anlı markasıyla ülkemize 2 sabit 9 mobil toplam 11 aşevi kazandırdı!

30 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 30 TEMMUZ PERŞEMBEN CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

30 Temmuz Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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