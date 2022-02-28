Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2 çocuk babası inşaat işçisinin acı sonu! Kayıp arkadaşı öldürdü mü, öldürüldü mü? Son sözü motosiklet kavgası mı söyledi? Osman Küçük’ün katili kim? Kırmızı ışıkta katledilen kuzenler, felç kalan isme yöneltilen sorular, araç değişimindeki şüphe, taziye evinde çıkan arbede! 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katili kim? Ebru Fidan’a pahalıya patlayan sosyal medya aşkı! Gönlünü de paralarını da kaptırdı! Düğüm arifesinde terk edilen, gelinlik ve yüzüğüyle baş başa kalan Ebru Fidan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 2 çocuk babası inşaat işçisinin acı sonu! Kayıp arkadaşı öldürdü mü, öldürüldü mü? Son sözü motosiklet kavgası mı söyledi? Osman Küçük'ün katili kim? Kırmızı ışıkta katledilen kuzenler, felç kalan isme yöneltilen sorular, araç değişimindeki şüphe, taziye evinde çıkan arbede! 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katili kim? Ebru Fidan'a pahalıya patlayan sosyal medya aşkı! Gönlünü de paralarını da kaptırdı! Düğüm arifesinde terk edilen, gelinlik ve yüzüğüyle baş başa kalan Ebru Fidan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.