CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ocak Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sabah ezanına uyandı, bir anda kayıplara karıştı! En son kim nerede gördü? 75 yaşındaki Hidayet Temizel’in kaybı! 9 yaşında komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi! Seyhan Mercan Aslan’ın anne özlemi son bulacak mı? 17 Aralık günü ortadan kayboldu, bir daha gören olmadı! 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sabah ezanına uyandı, bir anda kayıplara karıştı! En son kim nerede gördü? 75 yaşındaki Hidayet Temizel'in kaybı! 9 yaşında komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi! Seyhan Mercan Aslan'ın anne özlemi son bulacak mı? 17 Aralık günü ortadan kayboldu, bir daha gören olmadı! 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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