CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ocak Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak Salı canlı yayın izle - 26.01.2021

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Giriş: 26.01.2021 10:12
Güncelleme:26.01.2021 10:27
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sabah ezanına uyandı, bir anda kayıplara karıştı! En son kim nerede gördü? 75 yaşındaki Hidayet Temizel’in kaybı! 9 yaşında komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi! Seyhan Mercan Aslan’ın anne özlemi son bulacak mı? 17 Aralık günü ortadan kayboldu, bir daha gören olmadı! 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; sabah ezanına uyandı, bir anda kayıplara karıştı! En son kim nerede gördü? 75 yaşındaki Hidayet Temizel'in kaybı! 9 yaşında komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi! Seyhan Mercan Aslan'ın anne özlemi son bulacak mı? 17 Aralık günü ortadan kayboldu, bir daha gören olmadı! 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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26 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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