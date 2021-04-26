Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 8 yıldır önce boşandı, ardından kayıplara karıştı! Şüpheli bir eş, genç bir erkek arkadaş! Kayıp Lütfiye Gündüz’ün boşandığı eşi ve erkek arkadaşı canlı yayında! İstanbul’da kayboldu, günlerce bulunamadı! 15 yaşındaki liseli kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 8 yıldır önce boşandı, ardından kayıplara karıştı! Şüpheli bir eş, genç bir erkek arkadaş! Kayıp Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi ve erkek arkadaşı canlı yayında! İstanbul'da kayboldu, günlerce bulunamadı! 15 yaşındaki liseli kızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.