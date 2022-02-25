Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Şubat Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe Semiz ve Emine Çöp cinayetinin düğümü arkadaşlarında mı saklı? Kocaeli’deki çifte kadın cinayetinde katil kim? İki çocuk babası Osman Küçük’ün katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Tuğçe Semiz ve Emine Çöp cinayetinin düğümü arkadaşlarında mı saklı? Kocaeli'deki çifte kadın cinayetinde katil kim? İki çocuk babası Osman Küçük'ün katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.