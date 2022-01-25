Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; aylarca kayıp olarak arandı, dakikalar içinde ortaya çıktı! Sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları... 52 yaşındaki Selma Kocabaş canlı yayında! Ne bir iz, ne bir haber... 2 çocuğuyla ortadan kayboldu, haftalardır haber alınamadı! Kaçırıldığı iddiası, dinmeyen gözyaşları... 38 yaşındaki Yasemin Çekkopmaz nerede? Emlakçının sevgi sözlerine kandı, yüz binlerce lira kaptırdı! Tutulmayan sözler, yıkılan hayaller, kaybedilen paralar... Hatice Çakır’ın dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; aylarca kayıp olarak arandı, dakikalar içinde ortaya çıktı! Sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları... 52 yaşındaki Selma Kocabaş canlı yayında! Ne bir iz, ne bir haber... 2 çocuğuyla ortadan kayboldu, haftalardır haber alınamadı! Kaçırıldığı iddiası, dinmeyen gözyaşları... 38 yaşındaki Yasemin Çekkopmaz nerede? Emlakçının sevgi sözlerine kandı, yüz binlerce lira kaptırdı! Tutulmayan sözler, yıkılan hayaller, kaybedilen paralar... Hatice Çakır'ın dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.