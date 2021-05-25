Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Nevşehir’deki 3 kadın Nezen, Lütfiye ve Şehnaz’la ilgili gelişmeler! 45 yaşındaki Fatma Öz’e ne oldu? 2 eski eş birlikte alışverişe gittiler, bir daha geri dönmediler! Şüpheler, iddialar, endişe... 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Ahmet Taşkın mektubunda ne dedi, kimleri suçladı? Nezen ve Lütfiye ile ilgili neler biliyor? Müge Anlı işaret etti, emniyet harekete geçti! Sivas’ta sıcak saatler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Nevşehir'deki 3 kadın Nezen, Lütfiye ve Şehnaz'la ilgili gelişmeler! 45 yaşındaki Fatma Öz'e ne oldu? 2 eski eş birlikte alışverişe gittiler, bir daha geri dönmediler! Şüpheler, iddialar, endişe... 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Ahmet Taşkın mektubunda ne dedi, kimleri suçladı? Nezen ve Lütfiye ile ilgili neler biliyor? Müge Anlı işaret etti, emniyet harekete geçti! Sivas'ta sıcak saatler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.