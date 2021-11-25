Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; türkücü sevgilisine önce gönlünü, sonra paralarını kaptırdı! Onlarca kadın ve yüz binlerce lira! Safiye Hanımın dolandırılma iddiası! Türkücü sevgilisi canlı yayında! 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; türkücü sevgilisine önce gönlünü, sonra paralarını kaptırdı! Onlarca kadın ve yüz binlerce lira! Safiye Hanımın dolandırılma iddiası! Türkücü sevgilisi canlı yayında! 55 yaşındaki çiftçi neden öldürüldü? Hüseyin Yüksel cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.