CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Haziran Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Özkaçak cinayetinde 11 yıl sonra gelen karar! Soruşturmada ne karar çıktı? Ecrin bebek soruşturmasında hareketli saatler! Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili son gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Özkaçak cinayetinde 11 yıl sonra gelen karar! Soruşturmada ne karar çıktı? Ecrin bebek soruşturmasında hareketli saatler! Ecrin bebeğin ölümüyle ilgili son gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 25 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

25 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.