Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz’ün kaybında eski eşten itiraf gibi açıklamalar! O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti ile ilgili gelişmeler! Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayındaki sözleriyle şoke etti! Ailesini mi tercih etti, sözde amca sevgilisini mi tercih etti? Seda Aksu ile ilgili gelişmeler! Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı! 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi? Kendini nasıl savundu! Zeliha ve Cevdet Uysal davasında yaşananlar ve sıcak gelişmeler! Sevgilisinin yanına taşındı, kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz'ün kaybında eski eşten itiraf gibi açıklamalar! O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti ile ilgili gelişmeler! Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayındaki sözleriyle şoke etti! Ailesini mi tercih etti, sözde amca sevgilisini mi tercih etti? Seda Aksu ile ilgili gelişmeler! Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı! 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi? Kendini nasıl savundu! Zeliha ve Cevdet Uysal davasında yaşananlar ve sıcak gelişmeler! Sevgilisinin yanına taşındı, kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.