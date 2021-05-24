24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle - 24.05.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 10:52
Güncelleme:24.05.2021 10:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz’ün kaybında eski eşten itiraf gibi açıklamalar! O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti ile ilgili gelişmeler! Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayındaki sözleriyle şoke etti! Ailesini mi tercih etti, sözde amca sevgilisini mi tercih etti? Seda Aksu ile ilgili gelişmeler! Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı! 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi? Kendini nasıl savundu! Zeliha ve Cevdet Uysal davasında yaşananlar ve sıcak gelişmeler! Sevgilisinin yanına taşındı, kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Lütfiye Gündüz'ün kaybında eski eşten itiraf gibi açıklamalar! O gece o arabada kim vardı? Mavi varille mi tehdit etti? Aynı şehirdeki 3 kadının akıbeti ile ilgili gelişmeler! Eşinin sözde amcasıyla kaçtı, canlı yayındaki sözleriyle şoke etti! Ailesini mi tercih etti, sözde amca sevgilisini mi tercih etti? Seda Aksu ile ilgili gelişmeler! Ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya attı! 2 bin lira için çifte cinayet! Mahkemede ne söyledi? Kendini nasıl savundu! Zeliha ve Cevdet Uysal davasında yaşananlar ve sıcak gelişmeler! Sevgilisinin yanına taşındı, kayıplara karıştı! 45 yaşındaki kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

24 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Mayıs Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Mayıs Pazartesi
Nalan Şimşek'in eşi cinayetten tutuklandı
Nalan Şimşek'in eşi cinayetten tutuklandı
Müge Anlı 21 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı 21 Mayıs Cuma tek parça izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 20 Mayıs Perşembe tek parça izle
Bir çocuk annesi Seda, üç çocuk babası eşinin amcasıyla kaçtı...
Bir çocuk annesi Seda, üç çocuk babası eşinin amcasıyla kaçtı...
Müge Anlı canlı yayınında şok anlar! Bir anda yere yığıldı
Müge Anlı canlı yayınında şok anlar! Bir anda yere yığıldı
Müge Anlı 19 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 19 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Gizli tanıktan kan donduran sözler! ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı''
Gizli tanıktan kan donduran sözler! ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı''
Müge Anlı 18 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı 18 Mayıs Salı tek parça izle
Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia
Ahmet Taşkın'ın cezaevi arkadaşından çarpıcı iddia
Müge Anlı’da Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla ilgili çarpıcı iddia!
Müge Anlı’da Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla ilgili çarpıcı iddia!
Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster