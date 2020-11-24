CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Kasım Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Kerem Durur’un şüpheli kaybı! 14 çocuk babası adam nasıl kayboldu? 74 yaşındaki Kerem Durur’un kaybıyla ilgili gelişmeler! 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 17 ve 18 yaşındaki iki arkadaş Sakarya’da ortadan kayboldular! Seda ve Şevval’in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 33 yaşında genç bir kadın ailesini aradı, bir anda kayıplara karıştı... 2 çocuk annesi Perihan Pamuk nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır s��r olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Kerem Durur'un şüpheli kaybı! 14 çocuk babası adam nasıl kayboldu? 74 yaşındaki Kerem Durur'un kaybıyla ilgili gelişmeler! 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? 17 ve 18 yaşındaki iki arkadaş Sakarya'da ortadan kayboldular! Seda ve Şevval'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 33 yaşında genç bir kadın ailesini aradı, bir anda kayıplara karıştı... 2 çocuk annesi Perihan Pamuk nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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