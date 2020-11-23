CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ordu’da 6 çocuk annesini acımazsızca katletmişlerdi! Şüpheler, iddialar... Makbule Sarı cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 74 yaşında kayıp bir adam, 2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Dört buçuk yıldır kayıp olan Kerem Durur’a ne oldu? 2 Kasım’da Kocaeli’de kayboldu, günlerdir bulunamadı... 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma ile ilgili sıcak gelişme! 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı, soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Ordu'da 6 çocuk annesini acımazsızca katletmişlerdi! Şüpheler, iddialar... Makbule Sarı cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! 74 yaşında kayıp bir adam, 2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Dört buçuk yıldır kayıp olan Kerem Durur'a ne oldu? 2 Kasım'da Kocaeli'de kayboldu, günlerdir bulunamadı... 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma ile ilgili sıcak gelişme! 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı, soru işaretleri, ağır suçlamalar... 7 kız babası adama ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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