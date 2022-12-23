Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; çocuğunun gözü önünde öldürülen anne, velayeti kendisinde olan kardeşini arayan abla... Minik Ecrin kimin yanında? Heyecanlandıran gelişme! 5 yaşındaki Ecrin’in kaybında sıcak gelişme! Sevgilisinden dünyaya getirdi, kocasının sevgilisine bırakıp kaçtı! Gariplikler yumağı, hüzün üçgeni... 3 çocuklu Hüda Özden’in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Bir rüyanın kabusa çevirdiği yuva, nihayet devam kararı! Aşk mı mantık mı? Mehmet’in Tuba, Ezel’in oyunculuk rüyası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; çocuğunun gözü önünde öldürülen anne, velayeti kendisinde olan kardeşini arayan abla... Minik Ecrin kimin yanında? Heyecanlandıran gelişme! 5 yaşındaki Ecrin'in kaybında sıcak gelişme! Sevgilisinden dünyaya getirdi, kocasının sevgilisine bırakıp kaçtı! Gariplikler yumağı, hüzün üçgeni... 3 çocuklu Hüda Özden'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Bir rüyanın kabusa çevirdiği yuva, nihayet devam kararı! Aşk mı mantık mı? Mehmet'in Tuba, Ezel'in oyunculuk rüyası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.