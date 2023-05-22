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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mayıs Pazartesi tek parça izle

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Giriş: 22.05.2023 10:28
Güncelleme:22.05.2023 12:47
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çocuklarını aldı, gündüz gözü evinden kaçtı! Yıkılan yuva, korku ve endişe... Yasemin Koç şüphelenilen şahsın yanında mı? Yıllardır ailesini arıyordu, Müge Anlı 1 günde buldu! Ayrı düşen kardeşler, aynı kader! Mucizevi kavuşmada kalabalık buluşma! Bir ailede üç kayıp, kilit isim ve tanık, borç meselesi, kulübedeki şüphe! Sevgi Demirci ve çocukları cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çocuklarını aldı, gündüz gözü evinden kaçtı! Yıkılan yuva, korku ve endişe... Yasemin Koç şüphelenilen şahsın yanında mı? Yıllardır ailesini arıyordu, Müge Anlı 1 günde buldu! Ayrı düşen kardeşler, aynı kader! Mucizevi kavuşmada kalabalık buluşma! Bir ailede üç kayıp, kilit isim ve tanık, borç meselesi, kulübedeki şüphe! Sevgi Demirci ve çocukları cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 22 MAYIS PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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