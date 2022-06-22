Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yol üstünde kanlı pusu, iki aşk arasında kalan kadın... Menfaat mi? İntikam mı? İstenmediği yerde neden durdu? Recep Ünal’ın katili kim? Genç yaşta çocuk sahibi oldular, oğulları için canlı yayında buluştular! Çeyrek asırlık hasret, ortak beklenti... Evlatlarını arayan anne ve baba canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; yol üstünde kanlı pusu, iki aşk arasında kalan kadın... Menfaat mi? İntikam mı? İstenmediği yerde neden durdu? Recep Ünal'ın katili kim? Genç yaşta çocuk sahibi oldular, oğulları için canlı yayında buluştular! Çeyrek asırlık hasret, ortak beklenti... Evlatlarını arayan anne ve baba canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.