CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Eylül Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Eylül Salı canlı yayın izle - 22.09.2020

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Giriş: 22.09.2020 10:11
Güncelleme:22.09.2020 10:22
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; başka Aleynalar için adalet arayışı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü! Kayseri’de tuhaf hırsızlık olayında 130 bin lirasından oldu! 25 yıllık birikimi nereye gitti? Yeşim’in Antalya tatiline gittiğini iddia ettiği arkadaşları canlı yayında! Antalya’da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Duygu Çelikten’den acı haber geldi! Duygu Çelikten’i öldürdüğü düşünülen Veli nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; başka Aleynalar için adalet arayışı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü! Kayseri'de tuhaf hırsızlık olayında 130 bin lirasından oldu! 25 yıllık birikimi nereye gitti? Yeşim'in Antalya tatiline gittiğini iddia ettiği arkadaşları canlı yayında! Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Duygu Çelikten'den acı haber geldi! Duygu Çelikten'i öldürdüğü düşünülen Veli nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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