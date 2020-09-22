CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Eylül Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; başka Aleynalar için adalet arayışı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü! Kayseri’de tuhaf hırsızlık olayında 130 bin lirasından oldu! 25 yıllık birikimi nereye gitti? Yeşim’in Antalya tatiline gittiğini iddia ettiği arkadaşları canlı yayında! Antalya’da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Duygu Çelikten’den acı haber geldi! Duygu Çelikten’i öldürdüğü düşünülen Veli nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; başka Aleynalar için adalet arayışı... 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü! Kayseri'de tuhaf hırsızlık olayında 130 bin lirasından oldu! 25 yıllık birikimi nereye gitti? Yeşim'in Antalya tatiline gittiğini iddia ettiği arkadaşları canlı yayında! Antalya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Duygu Çelikten'den acı haber geldi! Duygu Çelikten'i öldürdüğü düşünülen Veli nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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