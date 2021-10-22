Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Ekim Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; o kafatası kime ait? Kardeşini birlikte mi darp ettiler? DJ Gezgin’in acı sonu! Evlilik dışı ilişki iddiası, aile içi çatışma... Neden evi bastılar? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; o kafatası kime ait? Kardeşini birlikte mi darp ettiler? DJ Gezgin'in acı sonu! Evlilik dışı ilişki iddiası, aile içi çatışma... Neden evi bastılar? Nurgül Beyhan cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.