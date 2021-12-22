Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ceyhan nehrinin kenarında ölü bulunan genç kız, peş peşe iddialar, hatırlanamayan ayrıntılar... Meliha Özsu cinayetinde katil kim? Aynı şehir, ortak şüphe, birbiriyle bağlantılı iki kayıp! Ortadan mı kaldırıldılar? Seher Yüksel ve Mehmet Demir’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ceyhan nehrinin kenarında ölü bulunan genç kız, peş peşe iddialar, hatırlanamayan ayrıntılar... Meliha Özsu cinayetinde katil kim? Aynı şehir, ortak şüphe, birbiriyle bağlantılı iki kayıp! Ortadan mı kaldırıldılar? Seher Yüksel ve Mehmet Demir'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.