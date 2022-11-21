Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; rüyasında öldürüldüğünü gördü, arabasıyla birlikte kayboldu! Birbirini suçlayan taraflar, şüpheli noktalar... Erdal Sakız ile ilgili sıcak gelişme! Adullah Ergin cinayeti, karşılıklı suçlamalar, kilidi çözecek isin, görüşme trafiği... 48 yaşındaki adam takıntılı aşk kurbanı mı? Canı pahasına kızını korumaya çalışan anne, takıntılı eski sevgili, kaçırılma iddiası... Gönül Kaçar’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; rüyasında öldürüldüğünü gördü, arabasıyla birlikte kayboldu! Birbirini suçlayan taraflar, şüpheli noktalar... Erdal Sakız ile ilgili sıcak gelişme! Adullah Ergin cinayeti, karşılıklı suçlamalar, kilidi çözecek isin, görüşme trafiği... 48 yaşındaki adam takıntılı aşk kurbanı mı? Canı pahasına kızını korumaya çalışan anne, takıntılı eski sevgili, kaçırılma iddiası... Gönül Kaçar'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.