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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Haziran Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
20 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 34 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! En değerli eşyasını alan arkadaşı, kara kutu sevgili, bir annenin gözyaşları... Ahmet Ataoğlu'na ne oldu? Yorum yazdı, konum attı, evlilik kararı aldı! Tatlı sözlere kandı, aldatıldı... 66 yaşındaki kadının hüsranla biten aşkı! Antalya'da cinayet! Sevgilisinin yanından ayrıldı, yol üstünde öldürüldü! İddialar, soru işaretleri, şüpheler... 29 yaşındaki Recep Ünal'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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