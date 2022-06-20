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Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 20.06.2022 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 34 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! En değerli eşyasını alan arkadaşı, kara kutu sevgili, bir annenin gözyaşları... Ahmet Ataoğlu’na ne oldu? Yorum yazdı, konum attı, evlilik kararı aldı! Tatlı sözlere kandı, aldatıldı... 66 yaşındaki kadının hüsranla biten aşkı! Antalya’da cinayet! Sevgilisinin yanından ayrıldı, yol üstünde öldürüldü! İddialar, soru işaretleri, şüpheler... 29 yaşındaki Recep Ünal’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 34 yaşındaki gencin şüpheli kaybı! En değerli eşyasını alan arkadaşı, kara kutu sevgili, bir annenin gözyaşları... Ahmet Ataoğlu'na ne oldu? Yorum yazdı, konum attı, evlilik kararı aldı! Tatlı sözlere kandı, aldatıldı... 66 yaşındaki kadının hüsranla biten aşkı! Antalya'da cinayet! Sevgilisinin yanından ayrıldı, yol üstünde öldürüldü! İddialar, soru işaretleri, şüpheler... 29 yaşındaki Recep Ünal'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Haziran Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Haziran Pazartesi
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