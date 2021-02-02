CANLI İZLE: Müge Anlı 2 Şubat Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; otogarda mı kaçırıldı, Eminönü’nde kayboldu? 14 yaşında anne olan Fatma Kalay’ın evlat hasreti! Afyonkarahisar’da kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! 14 yıldır kayıp bir kadın, eski nişanlı enişte, çarpıcı açıklamalar, gözü yaşlı anne, korkunç ihtimaller... Şüpheli şekilde kayıplara karışan Gülcay Ekinci ile ilgili iddialar! 1984 yılında 3.5 yaşındayken kaybolan Emel ile ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; otogarda mı kaçırıldı, Eminönü'nde mi kayboldu? 14 yaşında anne olan Fatma Kalay'ın evlat hasreti! Afyonkarahisar'da kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! 14 yıldır kayıp bir kadın, eski nişanlı enişte, çarpıcı açıklamalar, gözü yaşlı anne, korkunç ihtimaller... Şüpheli şekilde kayıplara karışan Gülcay Ekinci ile ilgili iddialar! 1984 yılında 3.5 yaşındayken kaybolan Emel ile ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 2 ŞUBAT SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.