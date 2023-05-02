Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; süpürgesiyle kaçtı, ailesinin karşısına çıktı! Canlı yayında yüzleşen taraflar, ortaya çıkan yalanlar! Esra Sözer yuvasına geri dönecek mi? Kayıp bir baba, kavgaya tutuşan evlatları! Mal kavgasında kan mı döküldü? Mehmet Arkan’ın kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; süpürgesiyle kaçtı, ailesinin karşısına çıktı! Canlı yayında yüzleşen taraflar, ortaya çıkan yalanlar! Esra Sözer yuvasına geri dönecek mi? Kayıp bir baba, kavgaya tutuşan evlatları! Mal kavgasında kan mı döküldü? Mehmet Arkan'ın kaybında cinayet şüphesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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