Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Eylül Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; göz göre göre ölüme terk etti! Şüphe çeken görüşme, göndermeli şarkı sözleri... Eski sevgili konuşacak mı? DJ Gezgin nereye gömüldü? Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; göz göre göre ölüme terk etti! Şüphe çeken görüşme, göndermeli şarkı sözleri... Eski sevgili konuşacak mı? DJ Gezgin nereye gömüldü? Kanlı biten düğün hazırlığı, 3 ayrı kıskançlık, kuşkuların birleştiği nişanlı... 19 yaşındaki Rabia Aslan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.