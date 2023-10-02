Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; alın terinden bahseden karısını kıskandı, öfkesini eve taşıdı mı? Canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, şüpheye düşüren ifadeler, cinayet iddiası! 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ekim Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; alın terinden bahseden karısını kıskandı, öfkesini eve taşıdı mı? Canlı yayında ortaya çıkan gerçekler, şüpheye düşüren ifadeler, cinayet iddiası! 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Kayıp bir adam, kocasının kaybından babasını sorumlu tutan bir eş, geçmişten gelen öfke! Hüseyin Bulkaz'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.