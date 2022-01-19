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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 19.01.2022 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; dağ yolunda çifte infaz, kabullenmesi zor gerçekler... Muğla’daki çift cinayette katil kim? 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Saadet Çoban’ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; dağ yolunda çifte infaz, kabullenmesi zor gerçekler... Muğla'daki çift cinayette katil kim? 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Saadet Çoban'ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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19 Ocak Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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