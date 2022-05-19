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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 19.05.2022 10:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! İki aşk arasında tek engel, taraflar, tanıklar, çelişkiler... Cinayet saatinde neredeydi? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Genç bir kız, endişe içinde bekleyen aile, kaçırılma iddiası, dakikalar içinde gelen müjde! 24 yaşındaki genç kızı kaçırdığı ileri sürülen Şeyhamid Karapınar canlı yayında! Ödüllü kuaförün kaybında soru işaretleri! Önce kendisi, ardından da arkadaşı kayboldu! Şüphe uyandıran noktalar, cinayet kuşkusu, arama çalışmaları! Savaş Aydoğan’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nehir kıyısında infaz! İki aşk arasında tek engel, taraflar, tanıklar, çelişkiler... Cinayet saatinde neredeydi? Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Genç bir kız, endişe içinde bekleyen aile, kaçırılma iddiası, dakikalar içinde gelen müjde! 24 yaşındaki genç kızı kaçırdığı ileri sürülen Şeyhamid Karapınar canlı yayında! Ödüllü kuaförün kaybında soru işaretleri! Önce kendisi, ardından da arkadaşı kayboldu! Şüphe uyandıran noktalar, cinayet kuşkusu, arama çalışmaları! Savaş Aydoğan'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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19 Mayıs Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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